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Antalya'da alkollü sürücü terörü! 5 araç ile 5 yayaya çarptı

İHA
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Giriş: 08.06.2021 09:08
Güncelleme:08.06.2021 09:28
Antalya'da saat 22.00 sıralarında alkollü sürücü terörü yaşandı. Antalya’da alkollü olduğu değerlendirilen sürücü Şükrü Ö., seyir halindeyken 5 otomobil ile 5 yayaya çarptı. Şükrü Ö., yakalandıktan sonra tepki gösteren sürücüler ve yanlarındakilerden dolayı polis otosuna alınarak olay yerinden hızla uzaklaştırıldı.
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