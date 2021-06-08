Antalya'da alkollü sürücü terörü! 5 araç ile 5 yayaya çarptı

Antalya'da saat 22.00 sıralarında alkollü sürücü terörü yaşandı. Antalya’da alkollü olduğu değerlendirilen sürücü Şükrü Ö., seyir halindeyken 5 otomobil ile 5 yayaya çarptı. Şükrü Ö., yakalandıktan sonra tepki gösteren sürücüler ve yanlarındakilerden dolayı polis otosuna alınarak olay yerinden hızla uzaklaştırıldı.