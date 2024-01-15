15 Ocak 2024, Pazartesi
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Antalya’da alkollü sürücü kaza yaptı! 2 ölü, 3 yaralı
Antalya’da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, biri 37 haftalık hamile bir kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı. Alkol kontrolünde 0.94 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önemli alan ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.