15 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya’da alkollü sürücü kaza yaptı! 2 ölü, 3 yaralı

Antalya’da alkollü sürücü kaza yaptı! 2 ölü, 3 yaralı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2024 00:27
Antalya’da otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, biri 37 haftalık hamile bir kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı. Alkol kontrolünde 0.94 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önemli alan ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da alkollü sürücü kaza yaptı!
Antalya’da alkollü sürücü kaza yaptı!
Seyir halindeki tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi!
Seyir halindeki tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi!
Hasta almaya giden ambulans kara saplandı!
Hasta almaya giden ambulans kara saplandı!
İstanbul Galata’da şüpheli ölüm!
İstanbul Galata’da şüpheli ölüm!
Galata’da şüpheli ölüm!
Galata’da şüpheli ölüm!
Kayıp çiftçinin cansız bedeni bulundu
Kayıp çiftçinin cansız bedeni bulundu
Esenyurt’ta bir gecede 3 silahlı saldırı
Esenyurt'ta bir gecede 3 silahlı saldırı
Bıçakladığı çalışanı otomobil ile taşıdı!
Bıçakladığı çalışanı otomobil ile taşıdı!
Şehit Müslüm Özdemir milletine siper oldu
Şehit Müslüm Özdemir milletine siper oldu
Beyoğlu’nda film gibi yankesicilik
Beyoğlu’nda film gibi yankesicilik
Çocuk koğuşunda iğrenç olay!
Çocuk koğuşunda iğrenç olay!
Hurdacılar buldukları altınları polise teslim etti
Hurdacılar buldukları altınları polise teslim etti
Daha Fazla Video Göster