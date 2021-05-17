17 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya'da akrabasının cenezasine giden yaşlı adam sopayla acımasızca dövüldü

Antalya'da akrabasının cenezasine giden yaşlı adam sopayla acımasızca dövüldü

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2021 14:09
Güncelleme:17.05.2021 14:19
Manavgat ilçesinde yaşayan  88 yaşındaki Mustafa Oğuz, cenazesine gittiği uzaktan akrabası olan kadının eşi M.Y. (75) tarafından sopayla hastanelik olana kadar dövüldü. Başı şişen, kulağında kanama olan ve sol el parmaklarından ikisi kırılan Mustafa Oğuz, hastanede tedavi edildi.
Cenazede felaket! Sopa kırılana kadar dövdü
Cenazede felaket! Sopa kırılana kadar dövdü
CHP'li vekil kısıtlamada sokakta eğlendi
CHP'li vekil kısıtlamada sokakta eğlendi
100 yıl önce çekilen fotoğrafın hikayesi
100 yıl önce çekilen fotoğrafın hikayesi
En kritik nokta! Ekipler alarmda
En kritik nokta! Ekipler alarmda
Genç fil aslan sürüsüne karşı karşıya! İnanılmaz anlar
Genç fil aslan sürüsüne karşı karşıya! İnanılmaz anlar
Dehşet gözlerine yansıdı!
Dehşet gözlerine yansıdı!
Köpekler Ruken'e nasıl saldırdı?
Köpekler Ruken'e nasıl saldırdı?
Varis şişi sanıp önemsemediği bacağından çıkan şaşırttı
Varis şişi sanıp önemsemediği bacağından çıkan şaşırttı
Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 8 derece düşecek
Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 8 derece düşecek
İşte geleceğin meslekleri
İşte geleceğin meslekleri
İstanbul'u sevindiren gelişme! Rekor doluluk oranı
İstanbul'u sevindiren gelişme! Rekor doluluk oranı
İftira kurbanı! Canından olacaktı
İftira kurbanı! Canından olacaktı
Daha Fazla Video Göster