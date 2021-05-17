Antalya'da akrabasının cenezasine giden yaşlı adam sopayla acımasızca dövüldü

Manavgat ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Mustafa Oğuz, cenazesine gittiği uzaktan akrabası olan kadının eşi M.Y. (75) tarafından sopayla hastanelik olana kadar dövüldü. Başı şişen, kulağında kanama olan ve sol el parmaklarından ikisi kırılan Mustafa Oğuz, hastanede tedavi edildi.