Antalya’da akılalmaz olay! “Babamın vasiyeti” diyerek belediyeyi 600 bin lira dolandırdı!

Antalya’da klima bakım servisi sahibi olduğunu belirten Asım Ç., "Babamın vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ücretsiz klima bakımı yapacağım" diyerek 30 klimanın iç ve dış ünitesini söküp götürdü. Bakım süresi sonunda telefonla aranan Asım Ç. piyasa değeri 600 bin lira olan klimaları almadığını söyleyince, hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.