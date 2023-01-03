03 Ocak 2023, Salı
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Antalya’da 41 gündür haber alınamayan Sedanur’un acılı annesi yürek yaktı! “Benim dayanacak gücüm kalmadı”
Antalya’da 41 gün önce kaybolan ve haber alınamayan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ'dan umudunu kesmeyen ailesi kızlarına seslendi. Direksiyon dersine gitmek için evden ayrılan Uludağ'ın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.