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Antalya’da 41 gündür haber alınamayan Sedanur’un acılı annesi yürek yaktı! “Benim dayanacak gücüm kalmadı”

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Giriş: 03.01.2023 13:26
Antalya’da 41 gün önce kaybolan ve haber alınamayan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ'dan umudunu kesmeyen ailesi kızlarına seslendi.  Direksiyon dersine gitmek için evden ayrılan Uludağ'ın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
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