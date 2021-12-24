24 Aralık 2021, Cuma
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Antalya’da 3 milyon lira değerinde 250 motosiklet yangında küle döndü
Antalya’da motosiklet satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangında 250’nin üzerinde motosiklet küle döndü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 3 milyon lira zarar olduğu belirtilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili incele başlatıldı.