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Antalya'da 297 konut için kura çekimi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.12.2022 14:28
Antalya Manavgat’ta geçen yıl 28 Temmuz’da çıkan yangında çok sayıda ev kül olmuştu. Afetzedeler için yeni konutlar yapılıyor. Yapımı tamamlanan evler hak sahiplerine teslim ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
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