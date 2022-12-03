Antalya’da 297 konut için kura çekimi

Antalya Manavgat’ta geçen yıl 28 Temmuz’da çıkan yangında çok sayıda ev kül olmuştu. Afetzedeler için yeni konutlar yapılıyor. Yapımı tamamlanan evler hak sahiplerine teslim ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.