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Antalya'da 22 yaşındaki Ahmet kör kurşuna kurban gitmiş

Antalya'da 22 yaşındaki Ahmet kör kurşuna kurban gitmiş

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 15:30
Antalya'da iki grup arasında çıkan tartışmada olayla ilgilisi olmamasına rağmen merminin isabeti sonucu hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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