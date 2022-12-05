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Antalya’da 18 yıl sonra yine aynı acı! Yüreğine ateş düştü

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Giriş: 05.12.2022 13:24
Antalya'da kaybolduğu ihbar edildikten 1 gün sonra 50 metrelik uçurumda cansız bedeni bulunan 32 yaşındaki Elif Emeksiz'in kardeşi Ebru'nun da 18 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yıllar sonra yeniden evlat acısı yaşayan baba İbrahim Emeksiz, "Ben 18 yıl önce ölen kızımın yasını tutuyorum. Şimdi bu acıya nasıl dayanırım?" diyerek, gözyaşı döktü.
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