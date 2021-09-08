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Antalya'da 16 yaşındaki öğrenci sınıfta kalp krizi geçirip öldü

İHA
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Giriş: 08.09.2021 13:16
Antalya’da 11. Sınıfta okuyan lise öğrencisi 16 yaşındaki Efe Asaf Dur, yüz yüze eğitimin ikinci gününde sınıfta ders esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çocuklarının cenazesini almaya gelen aile ise ayakta durmakta güçlük çekti. Efe’nin okul arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevildiği belirtildi.
16 yaşındaki öğrenci sınıfta kalp krizi geçirip öldü
16 yaşındaki öğrenci sınıfta kalp krizi geçirip öldü
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