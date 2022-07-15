15 Temmuz 2022, Cuma
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Antalya sokaklarında genç kızlara taciz şoku! Meydan dayağı atıldı polislere teslim edildi
Antalya’da 2 genç kızı uzun süre takip ettikten sonra arkalarından videolarını çektiği gerekçesiyle bir gencin müdahale ettiği şüpheli, vatandaşlar tarafından önce dövüldü sonra polise teslim edildi. Görüntüsü çekilen genç kızlardan birisi babasıyla beraber karakola giderek şikayette bulunurken, şüpheli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.