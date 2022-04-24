24 Nisan 2022, Pazar
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Antalya sahillerinde yoğunluk! Deniz suyu sıcaklığı 18 dereceye çıktı
Antalya'da, güneşli havayı değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahilde yoğunluk oluşturdu. Öte yandan Konyaaltı Sahili'ndeki bazı işletmelerin yaza hazırlık amacıyla çalışma yaptığı dikkati çekti.