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Antalya sahillerinde yoğunluk! Deniz suyu sıcaklığı 18 dereceye çıktı

AA
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Giriş: 24.04.2022 15:09
Antalya'da, güneşli havayı değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahilde yoğunluk oluşturdu. Öte yandan Konyaaltı Sahili'ndeki bazı işletmelerin yaza hazırlık amacıyla çalışma yaptığı dikkati çekti.
Antalya sahillerinde yoğunluk!
Antalya sahillerinde yoğunluk!
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