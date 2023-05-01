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Antalya rekora doymuyor: 4 ayda 1 milyon 798 bin turist | En çok o ülkeden geldiler

İHA
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Giriş: 01.05.2023 18:00
Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Antalya 4 ayda 1 milyon 798 bin turist ağırlayarak rekor kırdı. Yılın 4 ayında sadece hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 1 milyon 798 bin 595 oldu. Bu sayı turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Antalya'ya en çok turist ise bakın hangi ülkeden geldi...
Antalya rekor kırdı! 4 ayda 1 milyon 798 bin turist
Antalya rekor kırdı! 4 ayda 1 milyon 798 bin turist
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