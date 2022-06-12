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Antalya Manavgat'ta yılan paniği! Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde odunluğa kaçan 2 metrelik yılan ekipleri seferber etti. Odunların aktarılmasının ardından yakalanan siyah yılan bu kez de çuvala konulması sırasında itfaiyeciler zor anlar yaşadı.