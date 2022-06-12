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Antalya Manavgat'ta yılan paniği! Odunlukta 2 metrelik yılan operasyonu

İHA
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Giriş: 12.06.2022 14:23
Antalya’nın Manavgat ilçesinde odunluğa kaçan 2 metrelik yılan ekipleri seferber etti. Odunların aktarılmasının ardından yakalanan siyah yılan bu kez de çuvala konulması sırasında itfaiyeciler zor anlar yaşadı.
Otomobilde yılan paniği! Aracın tekerini... OTOMOBİLDE YILAN PANİĞİ! ARACIN TEKERİNİ...

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Odunlukta yılan operasyonu
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