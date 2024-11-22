Antalya kuvvetli yağışa teslim! 3 ilçeyi sel vurdu, sağan su baskınlarına yol açtı

Antalya'da gece saatlerinde başlayan yağış özellikle Serik, Manavgat ve Alanya'da etkili oldu. Bazı iş yerlerini su basarken, tarım arazisi, nar ve portakal bahçelerinde de su baskınları yaşandı. Bazı yollar ise su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı. Şiddetini artıran yağış özellikle birçok bölgede sele neden oldu. A Haber muhabiri Mehmet Miras ve Ahmet Çelik bölgedeki sel felaketine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

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