22 Kasım 2024, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
Antalya kuvvetli yağışa teslim! 3 ilçeyi sel vurdu, sağan su baskınlarına yol açtı

Antalya kuvvetli yağışa teslim! 3 ilçeyi sel vurdu, sağan su baskınlarına yol açtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2024 18:36
Antalya'da gece saatlerinde başlayan yağış özellikle Serik, Manavgat ve Alanya'da etkili oldu. Bazı iş yerlerini su basarken, tarım arazisi, nar ve portakal bahçelerinde de su baskınları yaşandı. Bazı yollar ise su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı. Şiddetini artıran yağış özellikle birçok bölgede sele neden oldu. A Haber muhabiri Mehmet Miras ve Ahmet Çelik bölgedeki sel felaketine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de polise saldırıda 6 tutuklama!
İzmir'de polise saldırıda 6 tutuklama!
Şoka giren sürücü önce bayıldı, sonra ağladı!
Şoka giren sürücü önce bayıldı, sonra ağladı!
MİT yakaladı! Gri listedeki terörist tutuklandı
MİT yakaladı! Gri listedeki terörist tutuklandı
Antalya’da 3 ilçeyi sel vurdu!
Antalya'da 3 ilçeyi sel vurdu!
Bin TL’ye çorba olur mu?
Bin TL’ye çorba olur mu?
STK fuarına İyilik Yolu damgası
STK fuarına İyilik Yolu damgası
Plastik poşet ücretine zam mı gelecek?
Plastik poşet ücretine zam mı gelecek?
3. lig takımının hocasına kurşun yağmuru
3. lig takımının hocasına kurşun yağmuru
Antalya’da sel anları A Haber’de!
Antalya’da sel anları A Haber’de!
Hafik Gölü turizme kazandırılıyor
Hafik Gölü turizme kazandırılıyor
Kış öncesi sonbahar güzelliği!
Kış öncesi sonbahar güzelliği!
Kar hangi bölgelerde etkili olacak?
Kar hangi bölgelerde etkili olacak?
Daha Fazla Video Göster