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Antalya köpekten korkan müzisyenler, arkalarına bakmadan kaçtı! O anlar kamerada...

DHA
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Giriş: 21.06.2021 12:12
. Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi'ndeki sokakta müzik yapmak için otomobillerinde inen 3 sokak sanatçısı, klarnet ve darbuka çalmaya başladığı sırada, sokak köpekleri havlamaya başladı. Müzik yapmaya devam eden sokak sanatçıları, köpeklerin kendilerine doğru geldiğini fark edince arkalarına bile bakmadan otomobillerine binip hızla uzaklaştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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