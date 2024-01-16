Antalya-Konya kara yolunda kar yağışı! Alacabel mevkiinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Antalya-Konya Karayolu Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bin 825 metre yükseklikteki Alacabel'de TIR geçişi durduruldu. A Haber muhabiri Ahmet Çelik o noktadan son gelişmeleri aktardı.

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