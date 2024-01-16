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Antalya-Konya kara yolunda kar yağışı! Alacabel mevkiinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 11:59
Antalya-Konya Karayolu Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.  Bin 825 metre yükseklikteki Alacabel'de TIR geçişi durduruldu. A Haber muhabiri Ahmet Çelik o noktadan son gelişmeleri aktardı.
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