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Antalya Kaş’ta orman yangını! Ekipler alarma geçti

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Giriş: 23.06.2023 15:10
Son dakika haberleri… Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı. İkizce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
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