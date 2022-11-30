Antalya Kaşı sel vurdu! Şiddetli yağış sonrası sel

Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağışlar antalya'yı da vurdu. Kaş'ta metrekareye yaklaşık 117 kilogram yağış düştü. Evleri, iş yerlerini ve yolları su kapladı sürücüler zor anlar yaşadı.

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