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Antalya Kaşı sel vurdu! Şiddetli yağış sonrası sel

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Giriş: 30.11.2022 11:32
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağışlar antalya'yı da vurdu. Kaş'ta metrekareye yaklaşık 117 kilogram yağış düştü. Evleri, iş yerlerini ve yolları su kapladı sürücüler zor anlar yaşadı.
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