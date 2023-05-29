29 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP zulmü: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çalışanı dövdüler

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP zulmü: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çalışanı dövdüler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2023 23:04
28 Mayıs 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri Başkan Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanırken Antalya’da skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan bir vatandaş CHP'ye oy vermediği için darp edildi. Şiddete maruz kalan savunmasız vatandaş, kendisini darbeden kişi hakkında şikayetçi oldu. İnfial yaratan olaya tepki gösteren AK Partili eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, saldırıyı kınadığını ve olayın takipçisi olacağını ifade ederek, "Kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan vandallar!” mesajını paylaştı.
Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen çalışana dayak
Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çalışana dayak
Hatay’da freni patlayan kamyon dehşet saçtı
Hatay'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı
Ceviz büyüklüğünde yağdı! Araçlar...
Ceviz büyüklüğünde yağdı! Araçlar...
Sel böyle geldi
Sel böyle geldi
Gören telefona sarıldı
Gören telefona sarıldı
Antalya’da çıkan yangında can pazarı yaşandı!
Antalya'da çıkan yangında can pazarı yaşandı!
Feci kaza: 1 ölü! O anlar kamerada
Feci kaza: 1 ölü! O anlar kamerada
Hayatı felç etti
Hayatı felç etti
Kıyıdaki devi gören şaşkına döndü
Kıyıdaki devi gören şaşkına döndü
Sanayi esnafı dükkanını açınca şoke oldu!
Sanayi esnafı dükkanını açınca şoke oldu!
Ekmekçi sandığın güvenliğini böyle sağladı!
Ekmekçi sandığın güvenliğini böyle sağladı!
Kuzusuyla oy kullanmaya geldi
Kuzusuyla oy kullanmaya geldi
Daha Fazla Video Göster