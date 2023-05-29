29 Mayıs 2023, Pazartesi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP zulmü: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çalışanı dövdüler
28 Mayıs 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri Başkan Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanırken Antalya’da skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan bir vatandaş CHP'ye oy vermediği için darp edildi. Şiddete maruz kalan savunmasız vatandaş, kendisini darbeden kişi hakkında şikayetçi oldu. İnfial yaratan olaya tepki gösteren AK Partili eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, saldırıyı kınadığını ve olayın takipçisi olacağını ifade ederek, "Kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan vandallar!” mesajını paylaştı.