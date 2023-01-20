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Antalay'da vahşet! Kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu

DHA
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Giriş: 20.01.2023 11:47
Antalya'da ormanlık alanda kafası ve kolları olmayan çıplak erkek cesedinin kayıp uzuvlarının bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 20 kişilik Çevik Kuvvet ekibi hassas burunlu köpekle ormanlık alanı didik didik taradı.
Kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu
Kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu
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