Annesiyle tartıştı evi ateşe verdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesiyle tartıştığı iddia edilen bir kişi, evi yaktı. Çıkan dumandan etkilenen 4 bina sakini ambulansta tedavi altına alınırken, bir kadın da kedisini elinden bırakmadı.

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