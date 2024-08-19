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Annesiyle tartıştı evi ateşe verdi

Annesiyle tartıştı evi ateşe verdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 11:12
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesiyle tartıştığı iddia edilen bir kişi, evi yaktı. Çıkan dumandan etkilenen 4 bina sakini ambulansta tedavi altına alınırken, bir kadın da kedisini elinden bırakmadı.
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