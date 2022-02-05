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Annesiyle babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek! 3 yıl önce evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundular

İHA
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Giriş: 05.02.2022 14:35
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde annesi ve babası 3 yıl önce evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan iş adamı Mesut Ala, katilleri bulana 1 milyon lira ödül vereceğini söyledi.
Annesiyle babasının katilini bulana 1 milyon TL!
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