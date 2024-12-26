Annesinin tabutuna son bakışı yürekleri dağladı

Fanatik Bartınspor taraftarı olan ve şehirdeki herkesin sempatisini kazanan Burak Can Bilal, annesini kaybetti. Damar tıkanması sonucu yaşamını yitiren Canan Bilal'in ani ölümü bedensel engelli oğlu ve yakınlarını ise hüzne boğdu. Genç yaşında anne acısı yaşayan Burak Can, annesinin son yolculuğuna ise tekerlekli sandalye ile katılabildi. Evdeki helalleşmenin ardından Canan Bilal ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şadırvan Cami avlusuna da gelen Burak Can, uzun süre tabutun başımdan ayrılmadı. Taziyeleri kabul eden Burak Can, son kez annesinin tabutuna bakarak veda etti. Yürekleri dağlayan Burak Can'ı yanındaki yakınları ve sevenleri sarılıp teskin etmeye çalıştı. Soğuk hava nedeniyle cenaze namazının hemen öncesinde cami avlusından çıkarılan Bırak Can, evine götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN