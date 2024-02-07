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Annesinin ölüm haberini veren kadın doktoru yumrukladı

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Giriş: 07.02.2024 15:25
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Volkan K. (45), annesinin ölüm haberini veren kadın doktor B.B.Ö.'yü yumrukladı. O anlar kameraya yansırken, alkollü olduğu belirlenen hasta yakını gözaltına alındı.
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