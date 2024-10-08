Annesine el kaldıran genci babası dövdü!

İstanbul Bahçelievler’de annesine el kaldırın genç, babası ve amcası tarafından sokak ortasında darbedildi. Üzücü hadise tarafların daha sonra birbirine sarılmasıyla tatlıya bağlandı.

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