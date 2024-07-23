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Annesi ve babasını rehin alan kardeşin ağabeyi o anları anlattı

Annesi ve babasını rehin alan kardeşin ağabeyi o anları anlattı

İHA
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Giriş: 23.07.2024 16:28
Ankara’da annesi ve babası, kardeşi tarafından rehin alınan ağabey, kardeşinin uyuşturucu madde bağımlısı ve ruhsal problemleri olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi.
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