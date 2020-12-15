Başkan Erdoğan baba ile kızını kavuşturdu!

Ukraynalı eşi tarafından Türkiye'den kaçırılan kızı için hukuk mücadelesi veren babanın çaresiz bekleyişini Başkan Recep Tayyip Erdoğan sonlandırdı. Minik Amira ile babası birbirlerine kavuştu. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Aytaç Atasoy, 2016 yılında Ukraynalı 34 yaşındaki Olena Mehoda ile evlendi ve çiftin şu anda 6,5 yaşında olan Amira Doğa Atasoy adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bir süre sonra anne Olena Mehoda 'tatil yapmak istiyorum' diyerek kızı Amira'yı yanına alarak Ukrayna'ya gitti. Eşinin gidişinden iki hafta sonra ne zaman döneceğini soran baba Aytaç Atasoy, dönmeyeceklerini öğrenince, kendisi de kızını almak için Ukrayna'ya gitti. Aytaç Atasoy önce Ukrayna Adalet Bakanlığı aracılığı ile Türk vatandaşı kızının iadesi için dava açtı, mahkeme, 2017 yılının Aralık ayında Amira'nın babasına iadesini reddetti. Karar temyize götürüldü.

Mahkeme kararına rağmen Ukraynalı yetkililer, annesi ile çocuğun nerede yaşadığını bulamadı. Baba Aytaç Atasoy son çare olarak geçtiğimiz ekim ayında Ukrayna Başbakanlık Sarayı önünde sesini duyurmayı denedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşan Atasoy, Başkan Erdoğan aracılığıyla Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştürüldü. Küçük kızın yaşadığı adres saptandı ve dedektiflerin takibi sonucu icra memurları, avukatlar aracılığıyla küçük kızı alarak babasına teslim etti.

Kızına kavuşan baba Aytaç Atasoy, Kuşadası'na bağlı Davutlar'daki yazlığına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden baba Aytaç Atasoy, "Kızıma kavuştum. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Umarım kızımla beraber yüz yüze kendisine teşekkür etme fırsatı bulurum" dedi.