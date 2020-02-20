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20.02.2020

Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı! Görenleri şaşırtan olay |Video

Bursa'da görenleri şaşırtan olay! Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı, her gün emziriyor. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler.

Bursa'da köpeğin küçük keçiye sahip çıkması görenleri şaşırtıyor. Halim Yılmaz, bir gün yavru keçinin dışarıya çıktığını gördü.

Ağılı bekleyen çoban köpeğinin yanına giden küçük keçi, bir anda onun sütünden emmeye başladı. Bu durum karşısında şaşıran Yılmaz, o anları videoya aldı. 1 haftalıkken annesini kaybeden keçinin, köpeği emmesi Yılmaz'ı da şaşırttı.

Bu durum karşısında çok duygulandığını ifade eden Yılmaz, "Keçimizin 1 haftalıkken annesi ölmüştü. Köpeği anneleri sanarak karınlarını doyurmak istemiş olabilir. Buradan annelere de mesaj vermek istiyorum. Kimse çocuklarını terk edip gitmesin. Her çocuğun anneye ihtiyacı var" dedi.

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