14 Şubat 2023, Salı
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"Annemi bulun" dedikten sonra ameliyat için ikna edilmişti! 85 milyonu duygulandıran kavuşma
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili birden yıktı. Adıyaman'da depremde yıkılan binanın enkazından ilk gün yaralı çıkarılan 13 yaşındaki Elif Gülcan Sekman, Ankara’daki hastanede tedaviye alındı. Gülcan, annesi Elif Sekman’ın kendisi gibi yaralı kurtulduğunu ve İstanbul’daki hastanede tedavi altında olduğunu bir hafta sonra öğrendi. Telefonda görüntülü görüştürülen ve birbirlerinin sağlık durumunu soran anne ve kızı büyük sevinç yaşadı.