17 Haziran 2021, Perşembe
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Annelik içgüdüsü avı avcı yaptı! Civcivlerini korumak isteyen tavuk 3 kobra yılanını perişan etti
Hiç şüphe yok ki annelik dünyanın en kutsal müesseselerinden birisi. Uzak Doğu'da kayda alınan görüntüler bunu kanıtlar mahiyette. Kümese dalan 3 kobra yılanını perişan eden tavuk, civcivlerini korumak için öyle bir mücadele veriyor ki görenler gözlerine inanamıyor. İşte avcı olacağım derken av olan kobra yılanları ve anne tavuğun inanılmaz mücadelesi...