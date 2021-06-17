Annelik içgüdüsü avı avcı yaptı! Civcivlerini korumak isteyen tavuk 3 kobra yılanını perişan etti

Hiç şüphe yok ki annelik dünyanın en kutsal müesseselerinden birisi. Uzak Doğu'da kayda alınan görüntüler bunu kanıtlar mahiyette. Kümese dalan 3 kobra yılanını perişan eden tavuk, civcivlerini korumak için öyle bir mücadele veriyor ki görenler gözlerine inanamıyor. İşte avcı olacağım derken av olan kobra yılanları ve anne tavuğun inanılmaz mücadelesi...