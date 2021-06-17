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Annelik içgüdüsü avı avcı yaptı! Civcivlerini korumak isteyen tavuk 3 kobra yılanını perişan etti

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Giriş: 17.06.2021 10:45
Hiç şüphe yok ki annelik dünyanın en kutsal müesseselerinden birisi. Uzak Doğu'da kayda alınan görüntüler bunu kanıtlar mahiyette. Kümese dalan 3 kobra yılanını perişan eden tavuk, civcivlerini korumak için öyle bir mücadele veriyor ki görenler gözlerine inanamıyor. İşte avcı olacağım derken av olan kobra yılanları ve anne tavuğun inanılmaz mücadelesi...
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