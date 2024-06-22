22 Haziran 2024, Cumartesi
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Annelere doğum paketi geliyor! Doğum izni bir yıla çıkartılacak mı? Maaşta iyileştirme, kreş ya da kira desteği de gündemde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki doğum oranının azaldığını dile getirmesi üzerine annelere yönelik "doğum paketi" hazırlıkları başladı. Peki pakette neler var? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve konuğu mali müşavir Emin Yılmaz aktardı. İşte detaylar…