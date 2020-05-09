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Anneler gününe buruk giriyorlar |Video

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09.05.2020
Diyarbakır'daki evlat nöbeti 250. gününe girdi. Anne ve babalar korona virüse rağmen evlatlarını HDP ve PKK'nın elinden kurtarmakta kararlılıar...

Tam 250 gün oldu...

Ne şartlar ne de koronavirüs onları yıldırmadı...

3 Eylül'de Diyarbakır HDP İl Binası önünde başlayan evlat nöbeti binlerce aileye umut oldu.

Anne ve babalar, evlatları için hep dik durdu.

Onların tek bir isteği var o da HDP ve PKK'nın çaldığı evlatlarına kavuşmak...

Anneler gününe buruk giriyorlar
Anneler gününe buruk giriyorlar
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