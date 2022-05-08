08 Mayıs 2022, Pazar
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Anneler Günü'nde yürek yakan sözler! Asiye Atalay'ın hayalini anlattı
19 yaşındaki Asiye Atalay, sokak ortasında vurularak katledildi. Onu hayattan koparan cani tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz genç kızın acılı annesi ise "Hayalleri vardı, yarım kaldı" dedi.