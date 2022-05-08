08 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Anneler Günü'nde yürek yakan sözler! Asiye Atalay'ın hayalini anlattı

Anneler Günü'nde yürek yakan sözler! Asiye Atalay'ın hayalini anlattı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2022 14:59
19 yaşındaki Asiye Atalay, sokak ortasında vurularak katledildi. Onu hayattan koparan cani tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz genç kızın acılı annesi ise "Hayalleri vardı, yarım kaldı" dedi.
Asiye Atalay’ın hayalini açıkladı
Asiye Atalay'ın hayalini açıkladı
Denizin rengi değişti müsilaj değil denizanası!
Denizin rengi değişti müsilaj değil denizanası!
“Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı
“Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı
Şoke eden katil Ümit Karakoyun ifadesi!
Şoke eden katil Ümit Karakoyun ifadesi!
Kastamonu’da sel felaketi korku saldı!
Kastamonu'da sel felaketi korku saldı!
Eltilerin güzellik kavgası kanlı bitti!
Eltilerin güzellik kavgası kanlı bitti!
Onlar da yaban hayatının anneleri
Onlar da yaban hayatının anneleri
Yaren leylek kuluçkaya yattı!
Yaren leylek kuluçkaya yattı!
Trabzon’da gülümseten anlar! Böyle seslendi
Trabzon'da gülümseten anlar! Böyle seslendi
Yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı!
Yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı!
Gözde Türker meğer estetik harikasıymış!
Gözde Türker meğer estetik harikasıymış!
7 yıl sonra ilk ayin
7 yıl sonra ilk ayin
Daha Fazla Video Göster