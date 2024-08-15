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Anneanne ve 2 yaşındaki torunu minibüsü altında kaldı! Feci şekilde can verdiler

Anneanne ve 2 yaşındaki torunu minibüsü altında kaldı! Feci şekilde can verdiler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 21:43
Aksaray'da servis minibüsünün anneanne ve 2 yaşındaki torununa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında anneanne ve torun servis minibüsü altında kalarak feci şekilde can verdi.
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Anneanne ve 2 yaşındaki torunu minibüsü altında kaldı
Anneanne ve 2 yaşındaki torunu minibüsü altında kaldı
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