Anne ve oğlunu hayattan koparan cinayet! Birinin kafasını taşla ezdi diğerini iple boğdu! Şahıs gözaltında...

Antalya'da bir kişi, sevgilisini ormanlık alanda taşla başına vurarak, olaya şahit olan sevgilisinin 8 yaşındaki oğlunu da evde ellerini ve ayaklarını bağlayıp, boğarak öldürdü. Olayın şüphelisi jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.