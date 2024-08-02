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Anne ve oğlunu hayattan koparan cinayet! Birinin kafasını taşla ezdi diğerini iple boğdu! Şahıs gözaltında...

Anne ve oğlunu hayattan koparan cinayet! Birinin kafasını taşla ezdi diğerini iple boğdu! Şahıs gözaltında...

İHA
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Giriş: 02.08.2024 12:05
Antalya'da bir kişi, sevgilisini ormanlık alanda taşla başına vurarak, olaya şahit olan sevgilisinin 8 yaşındaki oğlunu da evde ellerini ve ayaklarını bağlayıp, boğarak öldürdü. Olayın şüphelisi jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Anne ve oğlunu hayattan koparan cinayet
Anne ve oğlunu hayattan koparan cinayet
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