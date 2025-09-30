Anne ve kızını sağlıklarına kavuşturdular! Kaderleri de aynı doktorları da

Eskişehir'de yaşayan kalp hastası Burcu En'e kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Genç kıza uygun organ İstanbul'da bulundu. Onun hikayesini ilginç kılan ise naklini 14 yıl önce annesini ameliyat eden ekibin yapması.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN