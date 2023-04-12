12 Nisan 2023, Çarşamba
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Anne ve babadan şiddet gören bebek koruma altına alındı
Küçükçekmece’de iddiaya göre madde bağımlısı anne ve babası tarafından darp edilen çocuk, vatandaşların şikayetiyle polis tarafından alındı. Çocuk devlet korumasına alınırken, anne ve baba gözaltına alındı.