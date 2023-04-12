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Anne ve babadan şiddet gören bebek koruma altına alındı

İHA
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Giriş: 12.04.2023 17:01
Küçükçekmece’de iddiaya göre madde bağımlısı anne ve babası tarafından darp edilen çocuk, vatandaşların şikayetiyle polis tarafından alındı. Çocuk devlet korumasına alınırken, anne ve baba gözaltına alındı.
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