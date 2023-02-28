28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Anne ve 2 oğlundan haber yok

Anne ve 2 oğlundan haber yok

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2023 14:11
Leyla Cansoy, Kahramanmaraş merkezli depremlere, 3 çocuğu Mehmet, Murat ve Aysel Cansoy'la birlikte Hatay'daki evlerinde yakalandı. Genç kız cansız halde bulundu binanın enkazında. Ama anneyle birlikte, 2 oğlundan bir daha haber alabilen olmadı. Yakınları, belki hastanelerden birinde tedavi görüyorlardır umuduyla, gözleri yolda, haber bekliyor.
Anne ve 2 oğlundan haber yok
Anne ve 2 oğlundan haber yok
KYK Yurtları depremzedelere kucak açtı
KYK Yurtları depremzedelere kucak açtı
Fahiş kira artışına hapis cezası
Fahiş kira artışına hapis cezası
Türkler de bana yardım ederdi
"Türkler de bana yardım ederdi"
Deprem sonrası drone ile görüntülendi!
Deprem sonrası drone ile görüntülendi!
Enkaz altında yaşadıkları tüyleri diken diken etti
Enkaz altında yaşadıkları tüyleri diken diken etti
Dolandırıcılar depremzedeleri dolandırdı!
Dolandırıcılar depremzedeleri dolandırdı!
Erva’nın ambulansa götürülme anı ortaya çıktı!
Erva'nın ambulansa götürülme anı ortaya çıktı!
Malatya’dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Malatya'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Fatma teyzenin tek isteği var!
Fatma teyzenin tek isteği var!
Fatma Teyze’nin Erdoğan sevgisi
Fatma Teyze'nin Erdoğan sevgisi
Ölümün adı: Ebrar Sitesi
Ölümün adı: Ebrar Sitesi
Daha Fazla Video Göster