Anne ve 2 oğlundan haber yok

Leyla Cansoy, Kahramanmaraş merkezli depremlere, 3 çocuğu Mehmet, Murat ve Aysel Cansoy'la birlikte Hatay'daki evlerinde yakalandı. Genç kız cansız halde bulundu binanın enkazında. Ama anneyle birlikte, 2 oğlundan bir daha haber alabilen olmadı. Yakınları, belki hastanelerden birinde tedavi görüyorlardır umuduyla, gözleri yolda, haber bekliyor.