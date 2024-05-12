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Anne olamayınca, yüzlerce engelli, kimsesiz ve yoksul çocuğu evladı gibi bağrına bastı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 11:44
Eskişehir'de geçirdiği ağır hastalıklar nedeniyle anne olamayan Ayşegül Bozbaş'ı yönettiği yardımlaşma grubu aracılığıyla gönüllerine dokunduğu yüzlerce engelli, kimsesiz ve yoksul durumda yaşayan çocuk ikinci annesi olarak görüyor.
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