12 Mayıs 2024, Pazar
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Anne olamayınca, yüzlerce engelli, kimsesiz ve yoksul çocuğu evladı gibi bağrına bastı
Eskişehir'de geçirdiği ağır hastalıklar nedeniyle anne olamayan Ayşegül Bozbaş'ı yönettiği yardımlaşma grubu aracılığıyla gönüllerine dokunduğu yüzlerce engelli, kimsesiz ve yoksul durumda yaşayan çocuk ikinci annesi olarak görüyor.