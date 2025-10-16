16 Ekim 2025, Perşembe
Anne kedinin çukur başındaki nöbeti duygulandırdı
Osmaniye’de çukur içerisine düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı. Çukur başında anne kedinin bekleyişi duygulandırdı. Anne kedinin yavrusuna kavuştuğu anlar duygusal görüntülere sahne olurken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.