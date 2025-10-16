16 Ekim 2025, Perşembe

Anne kedinin çukur başındaki nöbeti duygulandırdı

Anne kedinin çukur başındaki nöbeti duygulandırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.10.2025 12:07
Osmaniye’de çukur içerisine düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı. Çukur başında anne kedinin bekleyişi duygulandırdı. Anne kedinin yavrusuna kavuştuğu anlar duygusal görüntülere sahne olurken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
