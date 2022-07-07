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Anne ile 3 yaşındaki kızını iki ayrı yerden kaçırdılar; o anlar kamerada

DHA
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Giriş: 07.07.2022 09:33
Diyarbakır'da geçen nisan ayında babası F.G. tarafından kaçırılan ve daha sonra polis merkezine getirilerek teslim edilen 3 yaşındaki B.D.G. ile boşanma aşamasındaki avukat annesi Türkan Gülistan Tekin, akşam saatlerinde iki ayrı yerde kaçırıldı. B.D.G.'nin, dedesinin yanından kaçırılma anı güvenlik kamerasına, Türkan Gülistan Tekin'in kaçırılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Avukat Tekin'in babası Bülent Tekin, polis merkezine giderek, torunu ve kızının, damadı F.G. ve yakınları tarafından kaçırıldığını belirterek şikayetçi oldu.
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