Anne babasının katilini arayan Dr. Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

Konya’da 3 yıldır çözülemeyen esrarengiz cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dramatik isyana sebep oldu. Anne ve babasının cinayetinde 2 kardeşi de şüpheli olan Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Büyükşen, cinayetin tanığı olan kardeşi Büşra’yı ortaya atarak ‘Ben kardeşimden beri emin değilim’ diyerek sinir krizi geçirdi.