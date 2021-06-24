24 Haziran 2021, Perşembe
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Anne babasının katilini arayan Dr. Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı
Konya’da 3 yıldır çözülemeyen esrarengiz cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dramatik isyana sebep oldu. Anne ve babasının cinayetinde 2 kardeşi de şüpheli olan Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Büyükşen, cinayetin tanığı olan kardeşi Büşra’yı ortaya atarak ‘Ben kardeşimden beri emin değilim’ diyerek sinir krizi geçirdi.