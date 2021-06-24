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Anne babasının katilini arayan Dr. Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

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Giriş: 24.06.2021 10:59
Konya’da 3 yıldır çözülemeyen esrarengiz cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dramatik isyana sebep oldu. Anne ve babasının cinayetinde 2 kardeşi de şüpheli olan Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Büyükşen, cinayetin tanığı olan kardeşi Büşra’yı ortaya atarak ‘Ben kardeşimden beri emin değilim’ diyerek sinir krizi geçirdi.
Dr. Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi
Dr. Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi
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