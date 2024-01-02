02 Ocak 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Anne-babalar dikkat! Çocuklarda orta kulak iltihabı vakaları artıyor
Kış aylarında çocuklarda görülen orta kulak iltihabı vakaları artıyor. Peki bu hastalıktan korunmak mümkün mü? Anne ve babalar çocuklarını korumak için ne yapmalı? A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Acil Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serhat Karaman önemli değerlendirmelerde bulundu.