Anne-babalar dikkat! Çocuklarda orta kulak iltihabı vakaları artıyor

Kış aylarında çocuklarda görülen orta kulak iltihabı vakaları artıyor. Peki bu hastalıktan korunmak mümkün mü? Anne ve babalar çocuklarını korumak için ne yapmalı? A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Acil Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serhat Karaman önemli değerlendirmelerde bulundu.

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