Anne ayı ve yavrusu, su içerken fotokapana yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, NSosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda, anne ayı ve yavrusunun Kastamonu'da ormanlık alanda su içerken fotokapana yakalandığı görüntüleri paylaştı. Genel Müdür Çokçetin, "Meraklı minik, kamerayı fark etmiş olsa da hayat kaldığı yerden devam ediyor" ifadesini kullandı.

