Ankara'yı sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, bazı noktalarda trafik kilitlendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara'da genelinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. O yağış dakikalar önce etkili oldu.

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