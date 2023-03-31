31 Mart 2023, Cuma
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Ankara’ya taşınan depremzede Gönen ailesi 30 yakının kaybetti!
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremde evleri yıkıldığı için Ankara'nın Altındağ ilçesine yerleşen Gönen ailesini ziyaret etmişti. A Haber ekibi o ailenin kapısını çaldı ve hem o acı günü, hem de o ziyareti konuştu. İşte tüm detaylar…