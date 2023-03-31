31 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara’ya taşınan depremzede Gönen ailesi 30 yakının kaybetti!

Ankara’ya taşınan depremzede Gönen ailesi 30 yakının kaybetti!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2023 13:41
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremde evleri yıkıldığı için Ankara'nın Altındağ ilçesine yerleşen Gönen ailesini ziyaret etmişti. A Haber ekibi o ailenin kapısını çaldı ve hem o acı günü, hem de o ziyareti konuştu. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aksaray’da 10 yıldır aran katil yakalandı
Aksaray’da 10 yıldır aran katil yakalandı
İşte o ziyaretin hikayesi...
İşte o ziyaretin hikayesi...
Çakmak Hattı koruganları
"Çakmak Hattı" koruganları
’’Komutanımın liderliği o günden belliydi’’
''Komutanımın liderliği o günden belliydi''
Yoğun kar uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat
Yoğun kar uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat
Plastik malzeme deposunda yangın
Plastik malzeme deposunda yangın
TEM Otoyolu’nda dehşete düşüren görüntüler!
TEM Otoyolu'nda dehşete düşüren görüntüler!
Cinsel organını keserek öldürmüştü!
Cinsel organını keserek öldürmüştü!
A Haber sunucusu Erkan Tan’ın acı günü
A Haber sunucusu Erkan Tan'ın acı günü
Beylikdüzü’nde silahlı saldırı kamerada
Beylikdüzü'nde silahlı saldırı kamerada
İzmir’de moloz dağları!
İzmir'de moloz dağları!
Seyir füzesi Atmaca Yunan basınında!
Seyir füzesi "Atmaca" Yunan basınında!
Daha Fazla Video Göster