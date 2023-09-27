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Ankara’nın ulaşım çilesi bitmek bilmiyor

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Giriş: 27.09.2023 11:56
Başkentlilerin çilesi haline gelen otobüs krizine son noktayı özel halk otobüsü şoförleri koydu. Ulaşım esnafı Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve otobüsleri Büyükşehir'e satma kararı aldı.
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Ankara’nın ulaşım çilesi bitmek bilmiyor
Ankara’nın ulaşım çilesi bitmek bilmiyor
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