Ankara'nın Sincan ilçesinde iki sürücü trafikte kavga etti

Sürücülerin birinin diğer sürücünün aracına saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Alınan bilgiye göre, Sincan Sanayii Türkmenistan Caddesi'nde iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Bu sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer araca saldırdı. Yaşanan gergin anlar diğer sürücü tarafından görüntülendi.

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