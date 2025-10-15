15 Ekim 2025, Çarşamba
Ankara’nın Güdül ilçesinde “Rope Jumping” sporu! 70 metre yükseklikten atladılar
Ankara'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Güdül ilçesinde adrenalin severlerin nefeslerini kestiği bir etkinlik düzenlendi. Yüksek noktadan özel güvenlik ekipmanlarıyla gerçekleştirilen "Rope Jumping" atlayışı izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. A Haber de o heyecanı adrenalin tutkunlarıyla beraber yaşadı.