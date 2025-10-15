Ankara’nın Güdül ilçesinde “Rope Jumping” sporu! 70 metre yükseklikten atladılar

Ankara'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Güdül ilçesinde adrenalin severlerin nefeslerini kestiği bir etkinlik düzenlendi. Yüksek noktadan özel güvenlik ekipmanlarıyla gerçekleştirilen "Rope Jumping" atlayışı izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. A Haber de o heyecanı adrenalin tutkunlarıyla beraber yaşadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN